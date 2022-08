Tchad : un mort et des dégâts après une pluie diluvienne à Mongo

La pluie diluvienne qui s'est abattue hier a causé d'énormes dégâts matériels, ainsi que la perte d'une vie humaine à Mongo.



Des murs et maisons sont écroulés, des vivres et autres objets sont détruits, des volailles emportées, et une femme est morte dans l'effondrement d'une maison.



Le constat frappant est dans la partie Est de la ville de Mongo où les maisons sont totalement englouties. La population demande à la mairie de lui porter secours.



Pour sa part, le maire de la commune de Mongo, Abdelmalik Abdramane Béchir, a entrepris une tournée, pour faire le constat. Il a demandé à la population de prendre son mal en patience, car une équipe de recensement passera dans les jours à venir, afin de secourir les sinistrés.