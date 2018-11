Tchad : un nouveau bloc opératoire ophtalmologique importé d'Allemagne

La fondation Grand Coeur a annoncé l'acquisition ce samedi 24 novembre d'un nouveau bloc opératoire ophtalmologique mobile. Plus d'une centaine de patients pourront être opérés chaque jour.



Un premier test a été réalisé à l'hôpital de district de Gozator, dans le 8ème arrondissement de la commune de N'Djamena. 18 personnes ont été opérées de la cataracte avec succès.



Le bloc opératoire moderne qui répond aux standards de l'Organisation mondiale de la santé, a été importé d'Allemagne par la fondation de la Première Dame, Hinda Déby. Il est équipé du matériel adéquat, d'équipements et d'un compartiment pour les patients.



"Il est expérimenté pour la première fois au Tchad à l'hôpital de Gozator. En moins de deux heures de temps, on a pu opérer 18 cas de cataractes. Ce bloc est très bien aéré avec une climatisation de haute gamme. Dans ce bloc, on peut opérer plus de 100 personnes par jour. Ça peut servir à des milliers et des milliers de patients", a expliqué Djibrine Derdeye Zene, chirurgien ophtalmologue.



Une campagne de chirurgie de la cataracte à l’hôpital de District de Gozator est organisée depuis ce lundi 26 novembre par la Fondation Grand Cœur en Partenariat avec la Banque Islamique du Développement et l’ONG Tunisienne Nadi El Bassar. L’objectif pour cette mission est d’opérer 1000 patients atteints de la cataracte. La cérémonie a été présidé par le ministre de la Santé Publique, Aziz Mahamat Saleh.