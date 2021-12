Tchad : un nouveau délégué provincial de l'éducation nationale au Salamat

Nommé par décret nº 918 du 3 décembre 2021, le nouveau délégué Mahamat Abdel-Aziz Attahir, remplace à la tête de la délégation provinciale de l'éducation nationale et de la promotion civique du Salamat, le sortant Issa Mahamat Tagal.



Le délégué sortant n'a pas manqué de saluer l'appui de tous ses collaborateurs pour la parfaite relation entretenue avec lui, lors de son passage à la tête de cette grande institution.



Prononçant son discours d'installation, le secrétaire général de la province du Salamat, Maab Mara a saisi l'occasion pour féliciter du fond du cœur, le délégué entrant, avant de lui préciser que le défi qui reste à relever dans cette province est d'oeuvrer en faveur de la scolarisation des enfants et surtout des filles. En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés et en application du décret nº918, le secrétaire général, installe le nouveau délégué provincial à son poste de responsabilité.



Prenant officiellement service, le délégué entrant, Mahamat Abdel-Aziz Attahir, a remercié les plus hautes autorités du pays, pour la confiance accordée à sa personne en le nommant délégué. Il s'engage à bien mener la mission qui lui a été confiée. Selon lui, cette mission nécessite une bonne gestion du temps, d'énergie, des moyens humains, matériels et financiers.