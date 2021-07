Tchad : un plan de contingence contre le paludisme à N’Djamena

Le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale a présidé ce matin, une réunion relative à la validation du plan de contingence du paludisme dans la ville de N’Djamena. Le Coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme, Dr Mahamat Saleh Issakha Diar, a présenté le plan qui fait mention d’une gamme de méthodologies de lutte contre le paludisme.



Les actions parlent de la prise en charge de tous les cas du paludisme, le suivi régulier des activités et leur évaluation pour plus des réponses à la maladie, la tenue des rencontres mensuelles et les actions déjà menées et celles en cours de réalisation. Les axes de la stratégie dénommée « la santé par la salubrité », sont pris en compte dans ce plan qui précise les responsabilités par rapport à l’exécution de ces axes. Le ministre a par la suite ordonné le débat pour enrichir le document. Dr Abdoulaye Sabre Fadoul s’est également réjoui des dispositions prises à temps, pour faire face au paludisme. Il a recommandé aussi la célérité dans les actions pour circonscrire la maladie.



L’opération de démoustication est essentielle et doit prendre rapidement corps, a insisté le ministre, tout en parlant de l’importance du don de sang, pour faciliter la prise en charge rapide des cas graves de paludisme. Les cliniques mobiles jouent un rôle prépondérant et la dynamique doit être renforcée pour accentuer les actions de lutte contre le paludisme, a fait observer le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale.