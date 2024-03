Tchad : un plan de contingence multirisque pour le Ouaddaï en élaboration à Abéché

Le secrétaire général de la province du Ouaddaï, Abakar Hissein Didigui, a procédé ce mardi, 12 mars 2024 à Abéché, au lancement des travaux de l'atelier d'élaboration du plan de contingence multirisque de la province du Ouaddaï.



C'était au cours d'une cérémonie qui s’est déroulée dans la salle de réunion du gouvernorat, en présence des partenaires au développement. C'est l'initiative du comité provincial d'action (CPA), avec l'appui technique et financier de l’Unicef.



Cet atelier de trois jours vise à contribuer à l'amélioration des conditions de santé des jeunes et des femmes, avec accès accru aux services Wash. Prennent part à cet atelier d'élaboration qui dure trois jours, des responsables à divers niveaux de la place, des membres des organisations de la société civile, des religieux et des organisations des jeunes et des femmes.



La cheffe du bureau Unicef à Abéché, Mme Soro Kodo Mawa, a relevé que l'élaboration du plan de contingence multirisque est un projet d'avenir qui s'articule sur de programmes de résilience des réponses d'urgence, sur la paix et la cohésion sociale au sein de la société.



Lançant les travaux de l'atelier, le secrétaire général de la province du Ouaddaï, Abakar Hissein Didigui, représentant le gouverneur, a dans un premier temps, salué l'initiative de l’Unicef qui, selon lui, permettra de préparer les acteurs au niveau provincial pour une gestion de crise concertée et coordonnée.



Il a ensuite adressé ses sincères remerciements aux partenaires du gouvernement, notamment l’Unicef qui n'a ménagé aucun effort pour apporter son appui technique, et financier dans l'élaboration du plan de contingence.