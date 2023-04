Tchad : un plan de suivi-évaluation des recommandations du DNIS est élaboré

Les recommandations du dialogue devaient intégralement être appliquées contrairement aux nombreuses résolutions d'autres dialogues qu'a organisés le pays. "De bonnes, de courageuses, sinon de sages conclusions mais la plupart des cas inappliquées", rappelle Gambaye Ndjegoltar Armand, vice-président du haut comité de pilotage.



La non-application a par conséquent, développé un scepticisme en beaucoup de Tchadiens qui sont restés en marge du dialogue. "Le message des forces vives est qu'elles veulent voir avant de croire et non croire avant de avoir", explique le professeur Paul Batibonak, directeur de recherche au centre de recherches, d'études diplomatiques, internationales et stratégiques.



Puisque le DNIS devait déroger à la règle, un mécanisme de suivi-évaluation est indispensable. Un mécanisme dont la mission principale est de "rappeler la destination, suggérer des ajustements et demeurer une courroie de transmission entre les organes en charge de cette transition", rappelle le vice-président du haut comité de pilotage. "La qualité du travail de suivi-évaluation conditionne l'adhésion populaire", informe Paul Batibonak. Même si l'exercice n'est ni facile, ni automatique, "un effort, un réalisme, une sincérité, une conformité guidant les activités" du haut comité de pilotage permettent d'y arriver.