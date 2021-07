Tchad : un prix d'excellence pour encourager la scolarisation des filles au Lac

L'ONG COOPI, à travers le projet d'appui au développement des jeunes enfants dans la province du lac (ADELAC), a organisé à Bol, une cérémonie de remise officielle des prix d'excellence aux meilleures filles des écoles cibles du projet dans les zones d'interventions, au titre de l'année scolaire 2020 2021.



Encourager les filles à la culture de l'excellence et mobiliser les parents à inscrire les enfants à l'école afin d'augmenter le taux de la scolarisation des filles, tels sont les objectifs assignés au projet ADELAC à travers cette cérémonie de remise des prix qui a honoré les 150 meilleures filles des 14 écoles cibles du projet.



Le prix est composé des kits scolaires et d'enveloppes contenant 35.000 FCFA pour les premières et 30.000 FCFA pour les deuxièmes de tous les niveaux.