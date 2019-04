Tchad : un processus de suivi et d'évaluation du PND 2017-2021

Le directeur général du ministère de l’Economie et de la Planification du développement, Houlé Djomkamla, a ouvert ce jeudi 4 avril 2019 à Mara, un atelier sur le processus d’élaboration du rapport de suivi du PND 2018. Cet atelier vise à informer les points focaux et les partenaires nationaux et internationaux sur le démarrage effectif du 2ème rapport de suivi du PND 2017-2021.



Les participants conviés à ces assises vont examiner et adopter tous les supports indispensables à l’élaboration dudit rapport. Considéré comme un instrument de concertation, de dialogue et de décision, le rapport de suivi annuel du PND oblige les parties prenantes à rendre compte à chaque niveau d’engagement.



Le directeur général du ministère de l’Economie et de la Planification du développement affirme que la réussite de tout programme ou projet de développement nécessite des mécanismes de suivi-évaluation efficace pour permettre de corriger les erreurs afin d’atteindre les résultats escomptés de manière efficace et efficiente. "L’échec de la plupart des projets et programmes dans les pays en développement est lié majoritairement à l’inefficacité des mécanismes de suivi-évaluation du programme", a-t-il relevé.