Tchad : un projet d’action citoyenne lancé pour renforcer la gouvernance locale

L'association pour la promotion des libertés fondamentale au Tchad (APLFT) a lancé officiellement le projet Action citoyenne pour le renforcement de la gouvernance locale au Tchad (PAC-GLS), ce mercredi 19 janvier 2022 à N'djamena.



L'objectif de ce projet est de contribuer à dissiper le climat général d'impunité par l'offre de la sécurité comme un bien public de qualité qui répond aux besoins de l'ensemble des citoyens. Il s’agit également de promouvoir la gouvernance locale de sécurité, la participation citoyenne et les droits de la femme dans le secteur de la sécurité intérieure.



Le représentant du ministère de la Sécurité publique et l'Immigration, le secrétaire d'Etat, Benguela Guidjinga indique que ce projet cadre parfaitement avec les priorités du gouvernement de la République. Par ailleurs, il invite le PASSIT et l'APLFT à faire preuve de beaucoup de rigueur et de professionnalisme dans leur travail, afin d'éviter d'éventuels effets contraires qui pourraient être difficiles à maîtriser.



L'ambassadeur de la délégation de l'Union européenne au Tchad, Zissimos Vergos, souligne que l'Union européenne se félicite donc à cet égard des apports du PASSIT, ayant permis de nombreuses réalisations après presque quatre ans d'existence.



Le président du Conseil de gouvernance associatif de l'APLFT, Ali Mahamat Mbodou déclare que le PAC-GLS-Tchad qui couvre les communes de Sarh, Moundou, N’djamena, Bol et Abéché a pour objectif global de contribuer à réduire et à dissiper le climat général d'impunité et d'insécurité par l'offre de sécurité, comme un bien public de qualité qui répond aux besoins de l'ensemble des citoyens.