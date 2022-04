Tchad : un projet d’interconnexion pour les établissements d'enseignement supérieur

Une délégation de la Banque Européenne d'Investissement (BEI), conduite par Karim Koundi a été reçue ce 13 avril 2022 par le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Dr Ali Waïdou. Le président et le vice-président de l'Université Virtuelle du Tchad, ont également pris part à cette rencontre.



Au cours des échanges, deux projets ont requis l'approbation des deux parties. Il s'agit de l'interconnexion des établissements d'enseignement supérieur, et la mise en place de la couche applicative des infrastructures technologiques.



Par ailleurs, un troisième, projet relatif à l'implantation des campus numériques dans chaque institution universitaire, a été retenu pour mémoire.



Le ministre de l'Enseignement supérieur s'est félicité de cette coopération et a promis d'apporter ses soutiens nécessaires, pour que cette volonté se traduise en acte, afin de booster l'enseignement supérieur du Tchad.