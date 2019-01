Tchad : un projet de réorganisation du transport urbain à Sarh

Le préfet du département du Barh Kôh a présidé cette semaine la rencontre de présentation du projet de réorganisation des transports et de la gestion des parcs automobiles dans la ville de Sarh, province du Moyen-Chari. Le projet vise à structurer les parcs dispersés dans la ville et réglementer la situation informelle dans laquelle exercent les transporteurs dans la province du Moyen- Chari.



Le projet a été mis sur pied par la délégation provinciale des infrastructures afin de remédier à la désorganisation totale des services de transport.



Le préfet du département, Doumbé Didier a souligné que les activités de transports souffrent d'un manque de coordination et d'organisation, conformément à la réglementation en vigueur. La plupart des transporteurs ne sont pas en règles vis-à-vis de la loi, causant une déperdition des recettes pour les finances publiques.



La commission en charge de la réorganisation et de l'assainissement des parcs ruraux doit sensibiliser et informer sur les exigences réglementaires du système de transport, mobiliser des ressources nécessaires pour améliorer les parcs existants et recenser les véhicules entrants et sortants dans le département, a précisé le préfet du département.



Les chefs des services provinciaux des transports et des routes et le délégué provincial des infrastructures ont pris la parole pour rappeler aux participants l'importance sur la gestion et la sécurité des parcs automobiles.