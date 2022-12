Tchad : un projet de résilience des producteurs au bénéfice de 9400 personnes dans la Tandjilé Ouest

C'est le préfet du département de la Tandjilé Ouest, Dout Souleymane Ousmane, qui a officié cette cérémonie en présence du maire de la ville de Kélo, Bessingar Bazo et des chefs traditionnels.



Ce projet a pour objectif d'amener le maraîchers et les arboriculteurs à entreprendre à partir de l'agriculture.



Le président de l'UGMATO, Cradel Tchad, Dr. Kelgue Salomon, a précisé que l'enveloppe globale du projet est de 47,4 millions Fcfa.



CRADEL Tchad contribue à hauteur de 8.131.500 Fcfa tandis que la population villageoise contribue à hauteur de 19 millions Fcfa. Un besoin financier complémentaire de l'ordre de 20 millions Fcfa est nécessaire pour la réalisation du projet.



Dr. Kelgue Salomon lance un appel aux bonnes volontés et aux autorités afin de soutenir cette initiative.



Le chef de programme Témar weigue Séraphin précise que ce projet couvre tous les 17 cantons que compte le département de la Tandjile Ouest.



Le projet a pour vocation de former 9400 personnes dans les 17 cantons. 200 groupements villageois seront structurés et organisés en huit coopératives dans le domaine des cannes à sucre.



La filière semencière d'arachides et de sésames sera installée dans la sous-préfecture de Dogou.