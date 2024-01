Tchad : un rôle crucial des médias durant la campagne référendaire (président de la HAMA)

Le président de la Haute autorité des médias et de l’audiovisuel (HAMA), Abderamane Barka Abdoulaye Doningar, a fait un point de presse ce 3 janvier 2024, à l’occasion de la fin du processus référendaire, et du début de la 5ème République du Tchad.



Les Tchadiennes et Tchadiens, appelés aux urnes le 17 décembre 2023, se sont prononcés sur l’adoption du projet de Constitution pour un Etat unitaire fortement décentralisé.



La promulgation solennelle de cette loi fondamentale, le vendredi 29 décembre 2023, par le président de Transition, président de la République, chef de l’Etat, le général Mahamat Idriss Déby Itno, en présence des présidents de grandes Institutions de la République, consacre la 5ème République, et conclut ainsi un processus référendaire exaltant et passionnant.



Le scrutin, organisé conformément aux recommandations et résolutions du Dialogue National Inclusif et Souverain (DNIS), a été précédé d’une campagne électorale durant laquelle des partis politiques et regroupements de partis politiques, ont sillonné les 23 provinces du pays, pour convaincre les concitoyens à voter, soit pour le « OUI», soit pour le «NON» au projet de Constitution soumis au vote.



Les organes d’information et les professionnels des médias ont joué un rôle crucial dans l’accès du public aux idées des camps en compétition, aussi bien par la diffusion directe ou la rediffusion de leurs messages officiels, que par la couverture de leurs activités électorales. Tout en servant de relai aux communications sur la connaissance du contenu du projet de Constitution, ainsi qu’aux appels divers aux citoyens pour le retrait de la carte d’électeur et l’exercice de leur droit de vote.



Bref, les médias ont servi de tribunes d’expression pluraliste du droit à l’information, un droit fondamental garanti par les instruments juridiques, tant nationaux qu’internationaux.