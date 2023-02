Tchad : un schéma provincial d'aménagement du territoire du Salamat

Le secrétaire général de la province du Salamat, Maab Mara, représentant le gouverneur, a présidé officiellement ce mardi 14 février 2023, l'ouverture de l'atelier de vulgarisation du schéma provincial de l'aménagement du territoire (SPAT), organisé à Am-Timan, chef-lieu de la province.



Le Programme d'appui à la gestion des aires protégées et écosystèmes fragiles du Tchad (APEF) a vu le jour grâce à une convention de financement signée le 11 avril 2017, entre le Tchad et l'Union européenne.



Ce programme vise une démarche concertée de conservation, de gestion et de mise en réseau de plusieurs aires protégées et écosystèmes fragiles à haute valeur écologique, culturelle et touristique au Tchad. APEF a prévu d'appuyer en collaboration avec ses partenaires African Parks Network (APN), l’Union Internationale pour la conservation de la nature (UICN), et l'ensemble des acteurs clés présents ou intervenants dans le Grand écosystème fragile de Zakouma (GEFZ), l'élaboration et la révision des schémas provinciaux de l'aménagement du territoire (SPAT), respectivement pour la province du Guéra et celle du Salamat.



Le Coordinateur national du programme APEF, Djadou Moksia, rappelle que la province du Salamat disposait déjà d'un schéma provincial d'aménagement du territoire, mais celui-ci ne prenait pas suffisamment en compte la problématique de la conservation de la biodiversité et le changement climatique.



Ouvrant les travaux, le secrétaire général de la province du Salamat, Maab Mara, a défini les objectifs du SPAT révisé et validé en septembre 2022 au niveau national.



Il précise qu'une des actions phares devant suivre cette validation, est la vulgarisation du schéma provincial d'aménagement du territoire au niveau provincial, pour permettre à la majorité de la population du Salamat, de s'approprier de cet outil important de développement.



Pour joindre l'utile à l'agréable, le directeur général chargé de l'aménagement du territoire, représentant le ministère en charge de l'Habitat et de l'Urbanisme, Kouladjé Mbaïnarem, a remis officiellement le schéma provincial d'aménagement du territoire, au secrétaire général de la province du Salamat.



Les travaux ont démarré par l'exposé sur les étapes du processus d'élaboration et de validation du SPAT. La présentation est faite par Mahamat Ahmat Abakar, l'assistant technique du programme APEF.