Tchad : un système de cadastre moderne pour renforcer le secteur minier

Le ministère des Mines, du Développement Industriel, Commercial et de la Promotion du Secteur Privé et le projet d'appui à la diversification de l'économie tchadienne ont organisé du 19 au 20 février 2019 au GMC Hôtel à Mara, un atelier de validation du rapport de diagnostic et d'évaluation technique du cadastre minier tchadien.



La validation du document ouvre la voie à la mutation du système de cadastre manuel vers le système de cadastre moderne numérique.



"Le Tchad aspire à devenir un pays minier avec tout le potentiel qu'il y a. Le cadastre minier qui va être installé offre toutes les possibilités de garanties", a expliqué un participant à l'atelier.



"C'est toujours un honneur pour le PNUD de vous appuyer, d'appuyer le gouvernement et je pense qu'à travers ce secteur minier, une fois de plus, nous allons montrer la volonté de continuer de pousser le pays, le gouvernement, vers un niveau de développement suffisamment élevé", a affirmé Daniel Gbetnkom, économiste et représentant du PNUD.



Le. directeur général du ministère des Mines, du Développement Industriel, Commercial et de la Promotion du Secteur privé, Tahir Mourno a relevé que ce document permettra au secteur minier de jouer son rôle en matière de développement. "J'ose croire que ce document final contribuera à la mise en place du cadastre minier tchadien pour dynamiser le secteur dans une optique réelle de booster l'économie de notre pays", a-t-il déclaré.



Au cours de l'atelier, les participants ont adressé plusieurs recommandations aux autorités. Ils demandent la modernisation du secteur minier et le renforcement de la capacité des techniciens.