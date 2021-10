Tchad : un tournoi de football à Goz Beida pour la cohabitation pacifique

Le championnat pour la cohabitation pacifique a été organisé par la sous-ligue provinciale du Sila et financé par la GIZ à travers son projet de renforcement de la résilience et de la cohabitation pacifique au Tchad (PRCPT).



Le président de la sous-ligue départementale de Kimiti a remercié les partenaires qui ont financé le tournoi. Quatre équipes ont pris part au championnat.



Dans son discours, le chef d'antenne de la GIZ au Sila, Fidèle Sopserba, a souligné que le projet est aux côtés de la population du Sila pour le renforcement de la résilience de la cohabitation pacifique.



L'équipe vainqueur est AS Man City face à AS Abouricha.