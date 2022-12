Tchad : un tournoi de football "d'immunisation" à Am-Timan

Venue à Am-Timan pour sensibiliser la population pour se faire massivement vacciner lors du 2ème tour prévu du 13 au 22 décembre 2022 dans 10 provinces, la plateforme a eu plusieurs rencontres de travail avec les autorités locales de la province du Salamat, qui est l'une des trois provinces de la zone d'intervention de ladite organisation.



En plus de sa campagne de sensibilisation dans les quartiers de la ville à travers ses 50 agents sensibilisateurs qui sillonnent les ménages, la plateforme ''Le Tchad d'abord'' a organisé une finale du tournoi de football dénommée ''Tournoi d'immunisation'' qui s'est joué devant un public venu nombreux. Le coup d'envoi de cette finale, est donné par le premier responsable de la province du Salamat, le gouverneur Abdoulaye Ibrahim Siam.



Cette campagne de masse menée par la plateforme ''Le Tchad d'abord'' durant la vaccination dans la province du Salamat, a pu être effective grâce au partenariat avec le Ministère de la santé publique et de la prévention, et à l'appui financier de l'Alliance mondiale pour la vaccination (GAVI).



Ce partenariat tripartite vise à rendre disponible le vaccin contre la pandemie de COVID-19, afin de sauver la vie de la population. A l'issue du match joué lors de cette finale, le trophée est remporté par l'équipe dénommée ''As-Santé'' qui a battu ''Flamingo'' par un score de 2 buts à 1.