Tchad : une 7e édition pour le festival "Le souffle de l’harmattan"

La 7ème édition du Festival international « Le souffle de l’harmattan » va avoir lieu, a annoncé jeudi le directeur artistique de la Maison de quartier de Chagoua, Sosthène Mbernodji.



Cette 7ème édition se déroulera du 9 au 12 décembre 2020 à N’Djamena. Le thème retenu est : « L’écrivain en temps de crise ».



"Le Souffle de l’Harmattan, festival majeur par le nombre des éditions, fixera ses amarres comme à l’accoutumée avec des réflexions plus profondes sur l’avenir des Lettres et arts au Tchad. Mais sur toutes les préoccupations humaines. Nous assurons l’opinion du respect strict des mesures barrières en vigueur", explique Sosthène Mbernodji.



Les objectifs assignés à ce festival sont entre autres de créer un cadre de retrouvailles des écrivains et auteurs du Tchad et d’ailleurs ; promouvoir la langue française et l’universalité des singularités littéraires ; rendre la littérature africaine et du monde visible et accessible au public et déceler les talents cachés.



Le festival vise aussi à valoriser les vertus liées à l’écriture ; susciter le goût de lecture au public jeunes et adultes ; brasser les jeunes élèves et étudiants sous le voile de la littérature ; et inter-échanger avec la jeunesse sur les questions sociales de l'heure.



Une palette d’activités seront menées durant le festival : les présentations de livres et dédicaces des auteurs, des conférences thématiques, des séances de lecture, une exposition photos des éditions précédentes et de quelques personnalités de la littérature tchadienne ; des cafés littéraires dans des lycées, des excursions, des émissions radiophoniques et télévisées, des contes et slam, et la remise des distinctions aux écrivains.



Le Burkina Faso, pays à l’honneur, ne peut être au rendez-vous avec ses auteurs à cause de la COVID-19.