Tchad : une aide humanitaire d'Israël face aux inondations et à la Covid-19

Un avion militaire tchadien a récupéré mercredi matin une aide humanitaire d'Israël à destination de N'Djamena.



L'aide vise à lutter contre la propagation du coronavirus et faire face à la crise des inondations qui sévit dans la région du Sahel dont le Tchad, selon le journaliste Amichai Stein.



L'aide fait suite à une réunion la semaine dernière entre le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État tchadien et le Premier ministre israélien Netanyahu.



L'envoi a été coordonné par le directeur général du cabinet du Premier ministre, Ronen Peretz, et le quartier général de la sécurité nationale, en coopération avec l'armée israélienne et l'organisation IFA.