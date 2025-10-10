Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : une ancienne élève soutient son ancienne école par un don de fournitures scolaires à Abéché


Alwihda Info | Par Hambali Nassour Ourada - 10 Octobre 2025


​L’école de la Solidarité a connu, ce 10 octobre 2025, un moment fort d’émotion et de générosité. Madame Sakiné Algoni, ancienne élève de l’établissement et actuelle présidente de l’association Abéché Nadif, a offert un important lot de fournitures scolaires à son ancienne école.


Tchad : une ancienne élève soutient son ancienne école par un don de fournitures scolaires à Abéché
Le don est composé de livres, cahiers, ardoises, craies, stylos, chaises, savons, ainsi que d’une enveloppe de 50 000 FCFA destinée à soutenir la construction du mur de clôture de l’école.

Prenant la parole lors de la cérémonie de remise, Mme Sakiné Algoni a exprimé son attachement profond à l’établissement qui a marqué son enfance.

« L’éducation est l’affaire de tous », a-t-elle déclaré, invitant les anciens élèves à soutenir, eux aussi, leur ancienne école pour améliorer les conditions d’apprentissage.

Son geste a été chaleureusement salué par M. Youssouf Issa, représentant de l’Association des parents d’élèves (APE), qui a qualifié cette initiative de « louable et exemplaire ». Il a réaffirmé l’engagement de l’APE à achever la construction du mur de clôture.

La reconnaissance du monde éducatif

Au nom des cadres éducatifs du Ouaddaï, Mme Mariam Mahamat Abdel-Aziz a exprimé sa satisfaction et souligné le rôle déterminant des femmes dans la promotion de l’éducation.

« La femme est la base du développement et joue un rôle essentiel dans la promotion de l’éducation », a-t-elle rappelé, tout en encourageant les autres cadres à suivre cet exemple inspirant.

Le directeur de l’école, M. Ibrahim Kadja, a pour sa part exprimé sa reconnaissance à la donatrice, rappelant que l’établissement fait encore face à de nombreux défis matériels. Il a lancé un appel aux bonnes volontés pour un appui plus large.

Un appel à la solidarité éducative

Présidant la cérémonie, M. Bichara Assamah Issa, inspecteur départemental de l’Éducation nationale de Ouara, a salué une action exemplaire et inspirante.
Il a exhorté les anciens élèves de la région à contribuer activement à l’amélioration des conditions d’apprentissage dans leurs anciennes écoles.

Cette initiative de Mme Sakiné Algoni illustre une fois de plus la valeur de la solidarité communautaire et le rôle essentiel de l’éducation dans le développement du Tchad.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 10/10/2025

Tchad : à Abéché, le ministre d'État Mahamat Ahmat Alhabbo échange avec l'exécutif communal

Tchad : à Abéché, le ministre d'État Mahamat Ahmat Alhabbo échange avec l'exécutif communal

Tchad : l’ONG Doumtené prend en charge les frais d’inscription de 200 élèves à Tiré (Ouaddaï) Tchad : l’ONG Doumtené prend en charge les frais d’inscription de 200 élèves à Tiré (Ouaddaï) 10/10/2025

Populaires

Tchad : un médecin comparaît pour le « vol » présumé d’un nouveau-né dans un hôpital

10/10/2025

Diplômes sous la selle : Le "Clando" comme Issue pour les diplômés Tchadiens

10/10/2025

Tchad : Formation à Doba pour l'autonomisation des jeunes (Projet ALAPAJ)

10/10/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 07/10/2025 - Me Fayçal Megherbi

La Cour administrative d’appel de Versailles annule le refus de regroupement familial sur place

La Cour administrative d’appel de Versailles annule le refus de regroupement familial sur place

N'Djamena : Qu'est-ce qui freine l'organisation citoyenne pour la propreté ? N'Djamena : Qu'est-ce qui freine l'organisation citoyenne pour la propreté ? 06/10/2025 - Gontran Temandang

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter