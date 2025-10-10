Tchad : une ancienne élève soutient son ancienne école par un don de fournitures scolaires à Abéché

Le don est composé de livres, cahiers, ardoises, craies, stylos, chaises, savons, ainsi que d’une enveloppe de 50 000 FCFA destinée à soutenir la construction du mur de clôture de l’école.



Prenant la parole lors de la cérémonie de remise, Mme Sakiné Algoni a exprimé son attachement profond à l’établissement qui a marqué son enfance.



« L’éducation est l’affaire de tous », a-t-elle déclaré, invitant les anciens élèves à soutenir, eux aussi, leur ancienne école pour améliorer les conditions d’apprentissage.



Son geste a été chaleureusement salué par M. Youssouf Issa, représentant de l’Association des parents d’élèves (APE), qui a qualifié cette initiative de « louable et exemplaire ». Il a réaffirmé l’engagement de l’APE à achever la construction du mur de clôture.



La reconnaissance du monde éducatif



Au nom des cadres éducatifs du Ouaddaï, Mme Mariam Mahamat Abdel-Aziz a exprimé sa satisfaction et souligné le rôle déterminant des femmes dans la promotion de l’éducation.



« La femme est la base du développement et joue un rôle essentiel dans la promotion de l’éducation », a-t-elle rappelé, tout en encourageant les autres cadres à suivre cet exemple inspirant.



Le directeur de l’école, M. Ibrahim Kadja, a pour sa part exprimé sa reconnaissance à la donatrice, rappelant que l’établissement fait encore face à de nombreux défis matériels. Il a lancé un appel aux bonnes volontés pour un appui plus large.



Un appel à la solidarité éducative



Présidant la cérémonie, M. Bichara Assamah Issa, inspecteur départemental de l’Éducation nationale de Ouara, a salué une action exemplaire et inspirante.

Il a exhorté les anciens élèves de la région à contribuer activement à l’amélioration des conditions d’apprentissage dans leurs anciennes écoles.



Cette initiative de Mme Sakiné Algoni illustre une fois de plus la valeur de la solidarité communautaire et le rôle essentiel de l’éducation dans le développement du Tchad.