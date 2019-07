TCHAD Tchad : une annonce de taille pour la couverture santé aux plus démunis dès 2020

Le ministre de la Santé publique, Aziz Mahamat Salah, a fait jeudi, une annonce de taille pour la mise en oeuvre de la Couverture santé universelle, un mécanisme qui pourrait changer la vie à des milliers de tchadiens.



Le premier volet de la couverture santé universelle pourrait voir le jour dès 2020, d'ici six mois.



"Le président de la République, la semaine dernière, nous a répondu par écrit pour dire que dès 2020 il faudrait que vous ayez les possibilités financières dans le budget pour prendre en charge les personnes démunies", a déclaré Aziz Mahamat Saleh lors de la clôture du comité directeur du ministère de la Santé publique jeudi à N'Djamena.



Le ministre a appelé les acteurs de la santé, notamment les délégations provinciales, à réfléchir de façon concertée, aux modalités de mise en oeuvre de la couverture santé universelle.



"C'est pas seulement un engagement du président de la République, c'est maintenant le notre puisque c'est devenu une loi. Il faudrait que nous puissions rapidement réfléchir à comment appuyer surtout les personnes les plus démunies", a souligné Aziz Mahamat Saleh.



"Réfléchissons d'or et déjà à ce mécanisme à travers les délégués que vous êtes, à travers l'expérience de terrain que vous avez pour ne serait-ce dans un premier temps pour identifier ensemble avec les communes, avec les autorités sur place pour faciliter le travail qui va se faire pour que dès 2020, nous puissions essayer de mettre en place ce rêve qui est la couverture santé universelle", a ajouté le ministre.

Améliorer les conditions de vie



L'Assemblée nationale a



L’instauration de la Couverture Santé Universelle (CSU) au Tchad vise à améliorer les conditions de vie des populations en facilitant l’accès des tchadiens à un minimum de soins de santé de qualité.



Elle vise l’accès de toutes les populations à un paquet de soins de base, et entend contribuer à la diminution de la part de paiement direct dans le financement de santé, protéger la population contre le risque de basculer dans la pauvreté, et orienter l’effort fiscal vers les personnes pauvres, tout en permettant à ceux qui ont une capacité financière de contribuer au financement de la santé universelle.



Au Tchad, les droits à la santé et à la sécurité sociale sont inscrits dans la constitution de 2018. Le pays à l’instar des pays en développement est confronté à des défis sanitaires majeurs.



L’Organisation mondiale de la santé a exhorté les pays africains à accélérer la réalisation de la couverture santé universelle qui est essentielle pour réduire le fardeau croissant des maladies transmissibles et non transmissibles sur le continent. S’inscrivant dans cette dynamique, le Tchad s’est engagé dans un processus de mise en place des jalons de la couverture santé universelle.



Un pillier pour la protection sociale



La couverture santé universelle permet de faire face à d'importants défis sanitaires, notamment le lourd fardeau des maladies transmissibles et non transmissibles, les taux élevés de mortalité maternelle et infantile, la pénurie des ressources humaines pour la santé, la circulation des faux médicaments et les épidémies récurrentes avec des conséquences désastreuses sur les populations.

Un contexte économique difficile



Le Tchad a finalisé le 3 septembre 2015 son plan stratégique national de couverture sanitaire universelle. L'approche globale de la CSU est basée sur la vision que la population ait accès à des services de santé de qualité, en évitant de placer l’individu et sa famille dans une situation financièrement difficile, mais aussi de protéger la population contre les risques ayant une incidence sur sa santé. Une attention toute particulière est mise pour la population la plus défavorisée dans un esprit d’équité et de solidarité.



Malgré les mesures de gratuité et les quelques mécanismes de mutuelles de santé, le paiement direct impacte encore trop les populations, notamment les plus défavorisées.



Le contexte économique est difficile, laissant peu de place pour des financements additionnels. Toutefois, le gouvernement a assuré qu'il fera tout pour préserver et rendre disponible les ressources budgétaires pour la couverture sanitaire universelle.



La couverture sanitaire universelle vise à apporter une réponse holistique aux problèmes de protection en matière de santé pour toute la population. "L’accent est mis sur l’équité et la solidarité : il est jugé intolérable que des pans entiers de la société n’aient pas accès à un socle de services de santé de base", relève le document stratégique sur la couverture sanitaire universelle au Tchad.





