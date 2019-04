Tchad : une association lancée pour réduire la vulnérabilité des femmes

L'Action solidaire en faveur des femmes (AS2F) a lancé officiellement ses activités au cours d'un point de presse, ce vendredi 12 avril 2019 à la maison de la Femme. L'objectif principal de l'AS2F est de contribuer à la réduction de la vulnérabilité des femmes par l'amélioration de leurs conditions de vie et l'accès aux opportunités économiques.



Pour la présidente de l'association, Mme. Kaya Sinzouné Karka, son association vise non seulement à adopter des stratégies pouvant contribuer à l'autonomisation de la femme, mais aussi à les sensibiliser sur leurs droits et devoirs. Selon elle, cette association est née également d'un centre social qui s'occupe de la formation des femmes nécessiteuses.



La conseillère du ministre de la Formation professionnelle et des Petits métiers, Mme. Mbairo Tog-naye Ramadji Suzanne, dans son discours, félicite et encourage l'association pour son initiative de promouvoir et de développer des initiatives socioéconomiques en faveur des femmes et des filles en situation difficile.



« L'AS2F, à travers la création d'un centre de promotion sociale, incite les femmes victimes de pesanteurs socioculturelles et de perceptions négatives de la société qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école ou qui ont dû l'abandonner à cause des multiples tâches domestiques ou des pression de toutes sortes, d'avoir une seconde chance dans la vie », a-t-elle soulignée.



L'apprentissage d'un métier leur permettra de se procurer un revenu qui allégera leurs souffrances et celles de leurs ménages, a conclu la conseillère ministérielle.