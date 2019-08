Tchad : une campagne citoyenne d'éducation civique à l'approche des élections

N'DJAMENA - La Coordination des associations de la société civile et de la défense des droits de l'Homme (CASCIDHO) a organisé vendredi 3 août au Palais du 15 janvier, une journée d'information sur les textes juridiques en matière électorale.



Cette journée d’information sur les textes juridiques vise à outiller les agents sensibilisateurs et observateurs électoraux de la CASCIDHO sur les lois et ordonnances de la 4ème République relatives à l’organisation des élections crédibles au Tchad.



Les panélistes composés d'enseignants chercheurs et spécialistes ont débattu de manière académique sur différentes thématiques, entre autres la constitution de la 4ème République, le code électoral et la charte de partis politiques.



Les agents de sensibilisation et observateurs électoraux de la CASCIDHO auront à accomplir valablement leur mission, dans le cadre de la campagne d'éducation civique auprès des populations des 10 communes de la ville de N'Djaména.



L'évènement s'est déroulé en présence du délégué général du Gouvernement auprès de la commune de N'Djamena, Djibert Younous et le coordonnateur général de la CASCIDHO, Mahamat Digadimbaye.



Le coordonnateur national de la CASCIDHO, Mahamat Digadimbaye souligne que la journée d'information sur les textes juridiques en matière électorale s'inscrit en droite ligne de la campagne citoyenne d'éducation civique pour les élections libres, transparente et démocratiques.



La CASCIDHO a lancé cette campagne citoyenne le 5 mai 2019 dernier, en prélude aux élections législatives qui se pointent à l'horizon. « Nous visons, il faut le dire, une éducation civique de proximité avec des citoyens ouverts, éclairés et conscientisés sur leurs droits et devoir en matière électorale. L'objectif visé et recherché c'est d'avoir pendant le déroulement du processus électoral, un peuple apôtre de la paix, de la coexistence pacifique et de la non violence, un peuple respectueux des lois de la République, un peuple pacifique et exemplaire », explique le coordinateur de la CASCIDHO, Mahamat Digadimbaye.



Pour sa part, le délégué général du Gouvernement auprès de la Commune de N'Djamena, Djibert Younous affirme que le mécanisme de gestion est en train de prendre forme au jour le jour.



D’après lui, il s'agit d'une phase importante qui permet de mobiliser la population pour une forte participation aux échéances, et d'organiser les élections pour une issue apaisée si les conditions d'organisation présagent la transparence et la crédibilité de ce processus.



« Quant à vous les futurs observateurs électoraux, soyez assidus et participatifs aux débats pour tirer les meilleurs enseignements de cette journée », conclut-il.



Cette journée d’information a été marquée par la présentation théâtrale du groupe Mandargué sur les enjeux des futurs échanges électorales au public.