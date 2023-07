Tchad : une campagne de collecte de fonds lancée pour soutenir les réfugiés soudanais

L'objectif de cette campagne est de solliciter chaque individu à contribuer d'un dollar afin de faire une réelle différence dans la vie des réfugiés soudanais qui ont tout perdu.



Ce projet de collecte de fonds représente une étape cruciale pour soutenir les initiatives locales visant à améliorer la situation des réfugiés dans la mesure du possible, a déclaré le directeur du marché central de N'Djamena.



Selon lui, ces fonds pourraient financer des programmes éducatifs, fournir des soins médicaux et apporter bien d'autres formes d'aide aux réfugiés soudanais.



La coordinatrice de l'association "Tchad notre pays", Mouna Kallimi Sougui, a exprimé sa gratitude envers les contributeurs, soulignant que les marchés ne sont pas seulement des lieux commerciaux, mais aussi des espaces de partage, de soutien et d'entraide. Elle insiste sur le fait qu'une contribution, quelle que soit sa taille, est un geste qui compte énormément dans cette noble cause.