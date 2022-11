Tchad : une campagne de soins ophtalmologiques lancée à Ati

La campagne ophtalmologique a été officiellement lancée ce le 2 novembre à Ati, dans la province du Batha. C’était au cours d’une cérémonie présidée par le secrétaire général Abdel-Aziz Maï Mahamat, représentant le gouverneur de la province du Batha.



Cette caravane va s’étendre du 2 au 8 novembre 2022. Grâce à l’appui de l'ONG Achafi pour le développement, l’enseignement et les travaux de bienfaisance, la délégation sanitaire de la province du Batha prendra en charge 400 malades, pour des opérations et des consultations.



Le délégué provincial de la santé, Dr Foksia Élie, souligne que cette activité vient à point nommé renforcer le niveau d’intervention sur les cas des maladies ophtalmologiques dans la province du Batha. Selon Almahadi Youssouf Mahamat, président de la fondation Achafi, la santé demeure une priorité de premier ordre au Tchad. Il a salué les efforts consentis par la délégation dans le cadre de la santé des populations.



Lançant officiellement cette campagne de sensibilisation et de soins, le secrétaire général de la province, Abdel-Aziz Maï Mahamat, a salué le travail abattu par les hautes autorités et surtout l’ONG Achafi et ses partenaires qui œuvrent pour le bien-être des populations de la province du Batha.