Tchad : une campagne dynamique au marché d'Ati pour le 'Oui' au référendum

Durant sa visite, Mme Moussa a abordé les commerçantes et les conducteurs de moto-taxis, les encourageant à retirer leurs cartes d'électeur en prévision du référendum. Elle a souligné l'importance de la participation active des citoyens tchadiens à ce processus, considéré comme essentiel pour la refondation et la renaissance du Tchad.



Mme Moussa a insisté sur le choix de la forme de l’État unitaire pour garantir les droits de l’homme et les acquis sociaux. Elle est convaincue que le vote "oui" au référendum permettra de surmonter les difficultés actuelles et d'ouvrir la voie à un Tchad renouvelé et uni. "En votant 'oui', nous laissons derrière nous les épreuves pour embrasser un avenir prometteur avec des projets innovants de la transition. Notre unité et notre participation massive sont cruciales pour un Tchad nouveau", a-t-elle déclaré.