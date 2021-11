Tchad : une campagne gratuite de dépistage contre le VIH et l’hépatite B à N’Djamena

En prélude à la Journée Mondiale de lutte contre le Sida (JMS) qui se déroule chaque 1er décembre, la Délégation Provinciale de la Santé et de la Solidarité Nationale de N’Djaména et le Programme Sectoriel de lutte contre SIDA/Hépatites et les IST en collaboration avec les partenaires techniques et financiers (ONU/SIDA, Unicef et OMS) organise une campagne de dépistage gratuite de la population contre le VIH et l’hépatite B dans 6 Arrondissements de la ville de N’Djamena du 02 au 06 Décembre 2021.



Les sites retenus pour ces activités sont :

✓ 1er Arrondissement : Centre de santé de Farcha ;

✓ 2ème Arrondissement : Lycée de Goudji, Ecole Koweitien, Lycée Roi Fayçal ;

✓ 3ème Arrondissement : Ecole du centre et le grand marché ;

✓ 5ème Arrondissement : Lycée Féminin et Université Roi Fayçal ;

✓ 9ème Arrondissement : Lycée de Walia et la Maison des jeunes de Walia ;

✓ 10ème Arrondissement : Lycée de Gozator.



Les restes des arrondissements seront couverts par APMS.