Tchad : une campagne pour la scolarisation des filles et l'enregistrement des naissances

Le partenariat inter-africain pour le développement, en collaboration avec l'association des femme arabophones du Tchad, a lancé ce lundi 4 février 2019 une campagne de sensibilisation sur l'importance de la scolarisation des filles, l'enregistrement des naissances et les conséquences du mariage des enfants, au lycée privé bilingue Hadjar Lamis, dans le 4ème arrondissement.



L'association créée en décembre 2011 au sein de la faculté des sciences exactes et appliquées, à eu son autorisation de fonctionner en décembre 2013 et a des objectifs panafricains.



Selon la présidente Al Khadar Zenab Abdelrahim, l'idéologique dans laquelle on minimise la femme doit cesser. "Chères soeurs tchadiennes, battez-vous pour reprendre et recensez vos enfants. Luttez contre le mariage des enfants. Préparons nous un objectif bien défini. Un adage disait qu'éduquer une fille c'est éduquer la famille."



"Si une fille est consciente, c'est une nation développée dans le domaine. Je demande à tous ceux qui m'écoutent.à travers les médias de laisser leurs filles poursuivre le chemin des études pour contribuer au développement de la nation", d'après la présidente.



Elle appelle à redonner une importance capitale au développement de la nation en envoyant les filles à l'école. Pour ce faire, elle demande l'implication des chefs traditionnels et des parents car la place de la fille n'est pas seulement à la maison. Elle contribue au développement socio-économique de son pays et de sa communauté locale.