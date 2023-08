Tchad : une campagne sur l'éducation civique dans le cadre du référendum lancée au Ouaddaï par le CASCIDHO

Les prochains jours seront meublés au Ouaddaï par plusieurs activités dont des campagnes de sensibilisation. Ces activités s'inscrivent dans la campagne d'éducation civique phase 1 à travers les ateliers, causeries débats, les rencontres de proximité et les affiches murales.



Pour le coordonnateur provincial Youssouf Mahamat Hassan, cette campagne vise à promouvoir et défendre les valeurs de l'unité nationale de vivre ensemble dans cette phrase importante de la marche du pays vers le référendum constitutionnel qui est l'acte 1 et l'étape fondamentale vers un retour à l'ordre constitutionnel a t'il indiqué.



Youssouf Mahamat Hassan d'ajouter que, cette étape est très importante, c'est pourquoi tous les acteurs de la société civile avaient un rôle de premier plan à jouer pour sensibiliser toute la population à s'approprier et s'impliquer davantage dans le processus du l'ordre constitutionnel. Selon lui, la société civile a aussi une lourde responsabilité devant l'histoire à œuvrer pour une transition réussi, calme, apaisée et inclusive. Le coordonnateur provincial de la CASCIDHO a précisé aussi que la réussite du processus de la transition exige la stabilité politique et social, sécuritaire et une implication directe et totale de la population.



Il faut noter que cette campagne nationale d'éducation civique à pour objectif principal la sensibilisation de la population pour garantir la paix,la stabilité afin d'aboutir à l'organisation du référendum constitutionnel sur la base des principes et de la transparence répondant aux aspirations profondes du peuple tchadien . Car le Tchad , faut il souligner a été, reste un un et restera toujours indivisible.



En fin le Coordonnateur de la CASCIDHO du Ouaddaï a déclaré que la réussite de la transition phase 2 et du référendum constitutionnel en cours d'organisation repose sur cette exigence de paix de l'unité nationale, de vivre ensemble et de l'inclusion de toutes les forces vives de la nation dans le processus de la mise en œuvre de résolutions et recommandations du DNIS. Youssouf Mahamat Hassan n'a pas perdu de vue de remercier les autorités administratives de la province du Ouaddaï pour leur disponibilité à accompagner la société civile qui œuvre en faveur de droit de l'homme.