Tchad : une caravane médicale au service de la scolarisation des enfants vulnérables du Lac

Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet de Protection et de Scolarisation des Enfants de la Province du Lac (PROSCOLAC), exécuté par Humanité & Inclusion (HI), avec le financement de ECHO (Direction Générale de la Protection Civile et des Opérations d’Aide Humanitaire Européennes), une caravane de visite médicale a été lancée le lundi 13 octobre 2025, dans les seize écoles d’intervention du projet.



Cette initiative, prévue du 13 au 17 octobre 2025, vise à offrir un suivi médical de proximité aux élèves des établissements scolaires de la zone d’intervention du projet.



Durant cette période, l’équipe du projet PROSCOLAC, accompagnée par des techniciens de la santé, parcourra plusieurs écoles afin d’identifier et de prendre en charge les enfants présentant des problèmes de santé ou des déficiences. Selon Gouara Lassou Vincent, représentant du chef de projet PROSCOLAC, « l’objectif de cette caravane médicale est de répondre aux besoins spécifiques des enfants vulnérables et de favoriser leur maintien à l’école dans de bonnes conditions ».



Au cours de ces visites, les équipes médicales procéderont à l’identification des enfants souffrant de déficiences auditives, visuelles ou physiques, y compris les enfants mouhajirines (enfants déplacés ou réfugiés).



Plus spécifiquement, les activités consisteront à : dépister et classifier les différents types de déficiences ; évaluer leurs répercussions sur la scolarité des enfants ; offrir les premiers soins médicaux aux élèves souffrant de troubles physiques mineurs ; élaborer un plan d’action individualisé pour les élèves en situation de handicap nécessitant une prise en charge spécialisée.



Pour Oumar Abakar Kallé, inspecteur départemental de l’Éducation nationale et de la Promotion civique de Fouli, cette action s’inscrit dans la continuité des efforts visant à renforcer l’inclusion scolaire. Il a saisi cette occasion pour inviter les parents d’élèves à inscrire massivement leurs enfants à l’école, rappelant que « l’éducation demeure la seule arme capable de transformer le monde ».



De son côté, le Dr Mbakaou Ndeingar Nicolas, médecin-chef du district sanitaire de Liwa et représentant du délégué provincial de la Santé du Lac, a salué l’initiative qui, selon lui, « contribuera à améliorer la performance scolaire des élèves en leur garantissant un meilleur état de santé ».



Les spécialistes ORL et ophtalmologistes mobilisés dans le cadre de cette campagne procèdent à des examens approfondis à l’aide d’équipements adaptés, afin de détecter les déficiences invisibles, et d’orienter les cas nécessitant un suivi vers les structures sanitaires compétentes.



Cette caravane médicale vient ainsi renforcer l’approche inclusive prônée par le projet PROSCOLAC, qui place la santé et la protection des enfants au cœur du processus éducatif, contribuant à la construction d’une école plus équitable et accessible à tous dans la province du Lac.