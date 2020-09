Tchad : une caravane pour sensibiliser et inciter à la scolarisation des filles

L'ONG "La voix de la femme" a annoncé samedi à N'Djamena, le lancement officiel de la 2ème édition de la caravane de sensibilisation et de scolarisation des filles sur le thème "Ma fille va à l'école". Elle aura lieu du 1er au 10 octobre 2020.



À travers cette caravane, l'objectif est de sensibiliser et d'encourager les élèves, parents, les responsables des établissements publics et privés, les chefs religieux et traditionnels sur l'importance de la scolarisation des jeunes filles et leur maintien à l'école.



La présidente du comité d'organisation, Dr. Fatimé Mahamat Saleh, a déclaré que "cette caravane vise à sensibiliser et mobiliser sur les enjeux sociaux et la problématique de l'éducation des jeunes filles et identifier ensemble par la même occasion les solutions et les stratégies de leur mise en œuvre".



Selon Dr. Fatimé Mahamat Saleh, la particularité de la caravane de cette année sera la prise en charge l'inscription et le suivi de 100 filles pour l'année scolaire 2020-2021.