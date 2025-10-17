Alwihda Info
TCHAD

Tchad : une caserne militaire moderne en construction près de Mao pour renforcer la sécurité


Alwihda Info | Par Djidda Mahamat - 17 Octobre 2025



Le délégué général du gouvernement auprès de la province du Kanem, le général Asseif Mahamat Assouni, accompagné des responsables militaires de la province, s’est rendu le jeudi 16 octobre 2025 sur le chantier de construction de la caserne militaire moderne de Mao afin d’en inspecter l’avancement.

Ce chantier est situé à Tapi, une localité située à 15 km au sud de la ville de Mao. Deux semaines après le lancement officiel des travaux, le premier magistrat de la province a tenu à constater de visu l’effectivité du démarrage du chantier.

À l’issue de la visite, le général Asseif Mahamat Assouni a déclaré que cette infrastructure est hautement stratégique pour la sécurité du Kanem et du Grand Nord. Il a exhorté l’entreprise contractante ainsi que l’Office de Génie Militaire, chargé du suivi et du contrôle, à respecter rigoureusement le cahier des charges.

La construction de la caserne militaire moderne de Mao témoigne de l’engagement fort du Chef Suprême des Armées, le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, en faveur de la modernisation de l’armée à l’ère de la technologie.


