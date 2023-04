Tchad : une commerçante victime d'une escroquerie de plus de 500 000 Fcfa à travers Tik Tok

La commerçante utilise souvent son compte Tik Tok pour faire de la publicité pour ses articles qu'elle vend en détail. Un homme appelé Mahamat Ali a contacté la commerçante pour acheter des robes et des voiles en gros. Cependant, la commerçante lui a expliqué qu'elle ne vendait jamais ses articles en gros, seulement en détail.



Après avoir discuté du prix et de la qualité des articles, Mahamat Ali a voulu se rendre chez la commerçante pendant la nuit pour récupérer les articles, mais Koulsoum Moustapha Sossal a refusé. Le lendemain matin, Mahamat Ali a appelé la commerçante et lui a demandé d'envoyer quelqu'un pour lui livrer les articles chez lui, car il était occupé. La commerçante a accepté, et un livreur a été envoyé chez Mahamat Ali.



Une fois la livraison effectuée, Mahamat Ali a demandé au livreur de l'accompagner à la banque pour retirer de l'argent afin de compléter le paiement. Cependant, une fois à la banque, Mahamat Ali est entré seul et a disparu, laissant le livreur avec les articles.



Les parents et les voisins de Mahamat Ali ont confirmé qu'il était un escroc ayant commis plusieurs malhonnêtetés. La commerçante a déposé une plainte auprès de la police nationale, mais Mahamat Ali ne répond pas à ses appels.