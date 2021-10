Tchad : une délégation de l'ANATS inspecte le centre provincial de Mongo

Dans le cadre d'une mission d'inspection des centres d'accueil des usagers, le directeur des centres d'accueil des usagers de l’Agence nationale des titres sécurisées (ANATS), Moustapha Ibrahim Harifa, est à Mongo, chef-lieu de la province du Guera.



L'objectif est de recueillir les manquements enregistrés dans ledit centre et de s'enquérir des conditions de travail du personnel de l'agence de Mongo.



Après l'accueil de la délégation, le chef du centre provincial de l'ANATS de Mongo, Ousmane Mahamat Djoss, a rassuré la hiérarchie du bon déroulement des activités et de l'efficacité des services malgré le manque de moyens financiers.



Le chef de mission Moustapha Ibrahim Harifa a pour sa part pris bonne note du fonctionnement de l'agence. Il a exhorté le personnel de l'ANATS à bien accueillir les usagers et les orienter sur la qualité de service de ladite institution en vue d'une meilleure satisfaction. "C'est l'une des priorités de l'ANATS", a-t-il dit.