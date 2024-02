Tchad : une délégation de la CEEAC reçue à la Primature

Le Premier Ministre Dr Succès Masra a reçu en audience le Ministre congolais du Tourisme, Monsieur Didier Mazenga Mukanzu, envoyé spécial du Président de la République Démocratique du Congo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, facilitateur désigné de la CEEAC (Communauté Économique des Etats de l'Afrique Centrale) pour la transition au Tchad.



Monsieur Didier Mazenga Mukanzu et sa délégation ont accompagné, pour son retour au Tchad, Mahamat Ahmat Lazina, Président du parti Mouvement National pour le Changement au Tchad (MNCT), après avoir signé à Kinshasa un compromis politique.



Le Ministre congolais du Tourisme, Didier Mazenga Mukanzu a transmis le contenu de cet accord politique au Premier ministre, qui avait à ses côtés quelques membres du gouvernement et ses proches collaborateurs.



Le Premier ministre Dr Succès Masra a assuré son hôte de la volonté du gouvernement à respecter ce compromis.



Les deux personnalités ont également passé en revue le processus de transition au Tchad et les relations bilatérales qui se renforcent davantage entre le Tchad et la République Démocratique du Congo.