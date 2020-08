Tchad : une délégation ministérielle au chevet des centres sociaux à N'Djamena

Le ministère de la Femme et de la Protection de la petite enfance poursuit sa visite d'inspection dans les centres sociaux à N'Djamena. Mardi, la délégation conduite par le directeur général adjoint du département ministériel, Mahamat Soungui, s'est rendue aux centres sociaux n° 8 de Diguel, n°6 de Farcha et dans un centre de formation. Elle a achevé sa visite au centre social n°1.



L'objectif du déplacement est de s'enquérir des difficultés et d'appuyer ces structures qui ont un rôle important dans la mise en oeuvre de la politique sociale.