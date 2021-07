Tchad : une église cambriolée à N'Djamena

L’église Chrétienne Rachetée de Dieu, Paroisse la percée d’Habena, a été victime d’un cambriolage le mercredi 7 juillet 2021.



D’après le pasteur de l'église Amos Olayioye, mercredi aux environs de 16 heures, un fidèle a ouvert l’église pour la prière du soir et l'a appelé pour l'informer que l’église a été cambriolée. Le pasteur s’est dépêché sur les lieux pour constater les faits.



Pour le pasteur, les voleurs seraient probablement venus dans la nuit de mardi 6 juillet. Ils ont cassé le cadenas et ont forcé l'entrée. Ils ont réussi à emporter 45 chaises en plastique, huit chaises en aluminium, un piano et un groupe électrogène de 3,5 Kw.



Le pasteur Amos Olayioye affirme que son église n’a rien perdu car Dieu est grand et au contrôle de tout.