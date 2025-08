Tchad : une femme accouche des triplés à l’hôpital provincial de Faya

Elle est venue de Wadidoum et a accouché de suite d’une césarienne réalisée par l'équipe de garde de la nuit du 2 au 3 août 2025. L’opération s’est très bien passée et les triplés, deux garçons et une fille, se portent bien.



Le directeur de l’hôpital et son staff ont pris des dispositions pour une meilleure prise en charge gratuite, comme cela a été recommandé par les plus hautes autorités du pays.



Le délégué provincial à la Santé publique et de la Prévention, et le directeur de l’hôpital, ont saisi l’opportunité pour adresser leur reconnaissance aux autorités sanitaires, pour l’attention qu’elles accordent au Programme national de renforcement des capacités du personnel de santé dont Dr Abdou, médecin ayant réalisé la césarienne, en est une illustration de cette bonne volonté.