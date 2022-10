Tchad : une femme arrêtée à Bébédjia pour des vols d'ustensiles, d'étoffes et de viandes

C'est une surprise pour plus d'une personne. La présumé coupable, R.M., une femme vivant avec son mari au quartier Bebeur à Bébédjia depuis belle lurette, a été appréhendé et confiée à la Brigade de Bébédjia.



L'enquête en cours permettra d'élucider les nombreuses questions qui se posent dans cette affaire, notamment l'entente qui lie la présumée coupable et son mari car ils agiraient ensemble.



Plusieurs objets volés ont été récupérés à savoir des ustensiles de cuisine, 46 étoffes, des viandes de poulet fumé, des bouteilles vides, une somme de 636.000 Fcfa et divers matériels. Ils ont été présentés aux autorités administratives, en présence notamment du préfet du département, Youssouf Oumar Barh, le maire 1er adjoint de la ville de Bébédjia, Dokagmbaye Éric et le chef de canton de Bébédjia, Mara Emmanuel.