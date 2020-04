Tchad : une hausse inquiétante des prix dans les marchés

Les commerçants se justifient



La plupart des commerçants affirment que l’augmentation du prix des denrées de première nécessité est due aux mesures prises par le gouvernement pour prévenir et lutter contre le Covid-19, notamment le couvre-feu, les restrictions, et l’approche de la période du ramadan.



Selon Idriss Haroun, commerçant du marché Adallah, "aujourd'hui, si les prix des denrées alimentaires continuent d’augmenter voire de doubler sur le marché, c'est parce que le Gouvernement n'a pas suffisamment bien communiqué à l'attention des commerçants sur les mesures préventives contre le coronavirus."



Un autre commerçant, Abderrahim Adam, déplore que les policiers aient procédé à une fermeture immédiate des boutiques et des magasins de vente des produits commerciaux. Il souligne que c'est ce qui a semé la confusion dans la tête des commerçants, ayant pour conséquence la spéculation et la surenchère.



Certains commerçants prédisent la pénurie des produits alimentaires pendant le mois de Ramadan si la situation perdure.