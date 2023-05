Tchad : une initiative pour lutter contre l'échec scolaire à Ati

L'Association pour la Sensibilisation et la Scolarisation des Jeunes Tchadiens (ASJT), section du Batha, a organisé une campagne de sensibilisation et d'orientation pour les élèves de 3ème du collège catholique Saint Kizito d'Ati et de la Madrassa Alcharikha.



Cette campagne s'inscrit dans la vision de l'ASJT, qui a pour objectif d'accompagner les jeunes dans leur scolarisation et leur orientation. Le programme de l'Association vise à promouvoir la réussite des élèves en classe de 3ème qui vont composer le BEF dans les jours à venir.



Cette campagne de sensibilisation porte sur plusieurs thèmes, tels que : Qu'est-ce qu'un examen ? Quand faut-il commencer à s'organiser pour passer son examen ? Comment préparer et réussir ses révisions ? Comment évaluer ses connaissances et ses chances de réussite ? Dans quel état d'esprit un élève doit-il être dès le début des révisions jusqu'à l'examen ?



Selon les organisateurs, cette campagne de sensibilisation a été mise en place, suite à un constat alarmant sur le taux d'échec aux examens.



Ses objectifs sont multiples : apporter un accompagnement psychopédagogique général aux élèves, enseigner les attitudes et les aptitudes à développer pour mieux préparer et passer les examens, former les élèves sur les méthodes efficaces d'apprentissage et de révision des cours, et les amener à développer un état d'esprit indispensable pour relever le défi des examens.



Les organisateurs soulignent que les élèves sont souvent laissés seuls, face à leurs préoccupations et difficultés, et que bon nombre d'entre eux ne parviennent pas à trouver la clé de la réussite à l'examen.



Au cours de cette campagne de sensibilisation, le chargé de communication, Abakar Bachar Anigueye, représentant le coordinateur, a souligné que le taux d'échec est très souvent supérieur au taux de réussite.



Selon lui, « de toute évidence, si l'engagement personnel de l'élève apparaît important pour sa réussite, la qualité et l'efficacité de l'encadrement qu'il reçoit à l'école sont aussi très importantes ».



Les directeurs du collège catholique Saint Kizito d'Ati, Betoumbam Mbainaissem Ndomngar, et de la Madrassa Alcharikha, Hassan Issa Nourhoum, ont exprimé leur satisfaction quant à cette initiative importante qui va aider les élèves à réussir. Ils ont remercié les organisateurs et demandé aux autres associations de suivre cet exemple, pour aider les élèves dans leur travail en milieu scolaire.



Il convient de noter que quelques kits scolaires ont été remis aux élèves lors de cette campagne de sensibilisation.