Tchad : une jeune femme donne naissance à des triplés à Kelo

Le 10 octobre 2023, dans l'après-midi, le préfet du département de la Tandjile-Ouest, Doud Souleymane Ousmane, et son entourage se sont rendus à l'hôpital pour remettre un don à cette mère exceptionnelle. Le don comprenait des savons, des vêtements, des couches, des serviettes et d'autres articles essentiels. La remise du don a eu lieu lors d'une cérémonie organisée à l'hôpital.



Lors de cette cérémonie, le représentant du médecin chef de l'hôpital du district sanitaire des Kelo, le Docteur Ndorelembaye Ndjedouboum, a souhaité la bienvenue au préfet et a encouragé les femmes à fréquenter le centre de santé. Il a également exprimé sa reconnaissance envers les sages-femmes pour leur travail dévoué.



Le responsable du centre social de Kelo, Debalambi Daniel, ainsi que le point focal de l'UNICEF, ont pris la parole pour remercier le préfet du département et ont lancé un appel à l'aide en faveur de la mère des triplés, incitant les personnes de bonne volonté à lui porter assistance.



Avant de remettre officiellement les articles aux parents, le préfet a félicité et encouragé le personnel de l'hôpital. Il a souligné que c'était la troisième fois que des triplés naissaient à l'hôpital, sans que le ministère de la Santé n'ait apporté de soutien. Il a appelé le gouvernement à prendre des mesures en faveur de cette mère méritante.



La cérémonie s'est conclue par une visite aux nouveau-nés et à leur mère.