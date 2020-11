Tchad : une journée citoyenne de salubrité à l'Université polytechnique de Mongo

Le président de l'Université polytechnique de Mongo, la commune urbaine de Mongo et la Croix Rouge ont effectué samedi une journée citoyenne de salubrité au sein de l'établissement d'enseignement supérieur.



Munis de matériels de travail, les étudiants issus des différentes filières de l'Université, accompagnés des agents de la Croix Rouge et des membres de la plateforme Citoyens sans frontières, ont pris d'assaut la cour pour le désherbage.



Le geste a été salué par les responsables de l'Université ainsi que les autorités départementales du Guéra. Pour le président de l'Université polytechnique de Mongo, Pr. Abakar Mahamat Tahir, cette initiative est une première du genre et ne sera pas la dernière.



Saluant l'effort fourni par le personnel de l'Université polytechnique de Mongo, le préfet du département du Guéra, Annadif Abakar Alkhali, se dit ravi de ce geste combien de fois important pour une institution universitaire. À travers ce canal, il lance un appel vibrant à toutes les autres institutions à emboîter le pas afin de rendre agréable l'environnement.



Cette action de salubrité n'a pas laissé indifférent les autorités qui ont pris les devants.