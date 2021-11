Tchad : une journée de réflexion organisée à Ndjamena sur les prématurés

En collaboration avec l’Association Tchadienne des pédiatries (ATEP) et l’UNICEF, le ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale a organisé une journée de réflexion sur la survie du prématuré, ce mercredi 17 novembre 2021, dans un hôtel de la place, à Ndjamena. C’était à l’occasion de la Journée mondiale des prématurés, sous le thème : « zéro séparation : agissons maintenant, ne séparons pas les nouveau-nés prématurés de leur parents »



Dr Maimian Julien, président de l’ATEP, exhorte la population à faire de cette journée, un moment clé pour attirer l’attention, au niveau national, sur des solutions rentables de prévention et de soins, et surtout pour le soutien aux familles qui ont connu une naissance prématurée. Pour le représentant de l’UNCEF au Tchad, Jaques Boyer, « chaque année, environ 15 millions de bébés naissent prématurément dans le monde, et ce nombre est en augmentation. Plus de 90% des bébés prématurés nés dans les pays à faible revenu meurent dans les premiers jours de naissance. C’est pourquoi nous devons mobiliser plus d’attention aux soins du nouveau-né, et en particulier les soins aux prématurés qui sont fragiles ».



La secrétaire générale adjointe du ministère de la Santé publique, Dr Mbaidedji Dekandji Francine, représentant le ministre de la Santé publique explique que « la problématique de la santé reproductive est un grand défi, au regard du contexte de notre pays, marqué par une insuffisance de l’offre de soins. Cette célébration permet à notre pays, à l’instar des autres, de fédérer les acteurs du secteur de la santé sur cette problématique de la prématurité ». Enfin, Dr Mbaidedji rappelle aux soignants que la prématurité est un enjeu de santé publique, et il reste de nombreux défis à relever, dans ce domaine, au plan national.



Il faut rappeler que depuis 2009, le monde entier célèbre, chaque 17 novembre, la Journée mondiale des prématurés afin de sensibiliser les différents acteurs du secteur de la santé, sur la reproduction de plus en plus importante de nouveau-nés prématurés, dans le monde en général, et en Afrique sub-saharienne en particulier.