Tchad : une journée de réflexion sur le système éducatif au Guéra

La journée de réflexion a regroupé les autorités administratives notamment le gouverneur de la province du Guéra, Sougour Mahamat Galma, ainsi que d'autres autorités venues de toutes les contrées du Guéra.



Dans son mot d'ouverture, le président du comité d'organisation de cette cérémonie, Abdramane Issa, a affirmé que la rencontre qui réunit tous les acteurs éducatifs de la province, va ressortir les difficultés et dégager des alternatives nouvelles afin de trouver des solutions idoines aux crises éducatives.



Le délégué provincial de l'éducation nationale du Guéra, Mahamat Ibet Becla, a salué l'engagement des acteurs éducatifs pour leur sacrifice. Pour lui, cette journée revêt une haute dimension et témoigne de l'importance accordée à la question éducative qui est l'affaire de tous. "Au cours de cette journée, nous ne pourrions peut-être pas aborder tous les maux qui minent notre système éducatif, mais réfléchir sur certains aspects pourraient nous permettre de le diagnostiquer et jeter les bases de sa refondation", a-t-il martelé.



Le gouverneur de la province du Guéra, Sougour Mahamat Galma, s'est dit persuadé qu'à travers les sous- thèmes et surtout la ferme volonté, des fortes résolutions et recommandations vont en ressortir pour juguler les virus qui gangrènent le système éducatif.



"Il nous revient de renforcer sans cesse notre imagination créatrice pour mieux relever les défis", a clamé le gouverneur.