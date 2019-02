Tchad : "une lutte sans merci contre les coupeurs de route" au Logone Oriental

Le gouverneur de la province du Logone Oriental, Moussa Haroun Tirgo a effectué ces derniers jours une tournée dans trois départements, Monts de Lac, Nya Pendé et Nya, afin de prendre contact avec les différentes autorités administratives, propager le message de la paix et de la cohabitation pacifique et recueillir les difficultés auxquelles font face les administrés.



A Baïbokoum, dans le département du Monts de Lam, le préfet Dout Souleymane a déploré l'enclavement de sa circonscription. Il a demandé la construction d'un pont sur le Logone pour permettre aux civils de circuler quel que soit la saison.



Dans la ville de Goré, localité située dans le département de la Nya Pendé, le préfet Sadick Mahamat, a fait part de la hausse de l'insécurité dans sa zone, due à la crise centrafricaine.



A Bébédjia, dans le département de la Nya, le préfet Hissein Adoum Ali a également évoqué l'insécurité galopante, le manque d'enseignants et de personnel de santé.



"Une lutte sans merci est engagée contre les coupeurs de route, ceux qui enlèvent des personnes contre rançons, voleurs de bétails, voleurs à main armées et voleurs des installations pétrolières. Ces maux là, ici ça pose énormément de problèmes", a expliqué le gouverneur de la province du Logone Oriental, Moussa Haroun Tirgo.



Le gouverneur a rappelé la nécessité de la scolarisation des enfants, de la protection de l'environnement et du contrôle de la présence effective du personnel étatique.