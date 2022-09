TCHAD

Tchad : "une mafia, tapie dans l'ombre, façonne la société à son image", Ahmat Yacoub Adam

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 17 Septembre 2022

VIDÉO. Ahmat Yacoub Adam, vice-président du parti PRET et participant au dialogue national, a dénoncé ce 17 septembre une prise en otage de la société par la corruption, sous l'impuissance de l'État. "Ce phénomène est incarné par une certaine mafia, tapie dans l'ombre, qui façonne la société à son image. (...) Ils avancent le visage masqué car ils sont peu connus du grand public. Ils constituent les seigneurs du crime organisé. Depuis la capitale, ils manipulent les chefs traditionnels, font et défont les chefs de canton, créent et entretiennent les conflits", constate Ahmat Yacoub Adam.