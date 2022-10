Tchad : une manifestation violemment réprimée à Gassi

En réponse à l’appel à manifestation, lancé par les partis politiques et les organisations de la société civile, les jeunes de 7ème arrondissement sont sortis pour dénoncer la succession dynastique au Tchad.



Au petit matin de ce 20 octobre 2022, des jeunes ont investi les rues dans le 7ème arrondissement. Avec des coups de sifflet pour certains, d’autres des youyous, ces jeunes affirment que c’est la fin de la période de la transition, et ajoutent que le pouvoir devrait revenir aux civils. « Mahamat Kaka, Bara », « non à la succession dynastique », ce sont entre autres les propos tenus par les manifestants.



Vers 7 heures, les manifestants se sont dirigés vers le centre-ville pour rejoindre une partie déjà en manifestation, devant l’ambassade des États-Unis d’Amérique. À leur grande surprise, un important dispositif sécuritaire a barricadé la route principale. Les motocyclistes ont rebroussé chemin et les plus courageux ont traversé. « Ils ont barricadé la route, retournons dans notre quartier », a lancé un manifestant. Aussitôt dit, aussitôt fait.



Avec des tissus du tricolore enroulés à la tête pour certains, les manifestants ont marqué leur retour vers Atrone. Sur leur passage, des pneus ont été brûlé et des véhicules endommagés par des cailloux. Les alimentations en ont pris également un coup de par leurs positions. « Notre destination, c’est le sous-poste de police n°15 », a lancé un autre manifestant.



À quelques mètres de là, un dispositif sécuritaire a bloqué leur avancée. Et un autre renfort de sécurité a débarqué, entamant des tirs sur tout ce qui bouge. L’on a alors assisté à une course contre les manifestants, sous une pluie de gaz lacrymogènes.