Tchad : une marche pour la paix et la réussite de la transition à Mao

La marche a vu la présence du gouverneur du Kanem, le général Brahim Mahamat Seïd, en présence des autorités administratives, militaires, traditionnelles et de la société civile.



Plusieurs organisations ont pris part à cette marche, notamment des partis politiques, des groupements et des associations. "Le Kanem, terre de paix et de fraternité, jouera pleinement son rôle pour la réussite de la transition en cours au Tchad", ont déclaré les participants à la marche.



Le gouverneur de la province du Kanem, le général Brahim Mahamat Seïd, a remercié la population pour sa sortie massive.



Des motion de remerciements ont été adressées par la population du Kanem au président de la transition.