Tchad : une messe d'action de grâce pour la congrégation des Filles de Jésus à Laï

Une messe d'action de grâce pour les 70 ans d'annonce de l'évangile en Afrique par la congrégation les Filles de Jésus s'est tenue le 20 avril 2023 à Laï. La cérémonie a été présidée par Mgr Nicolas Nadji Bab, évêque du diocèse de Laï.



Depuis 70 ans, les Filles de Jésus ont servi l'Église universelle en Afrique, et cet anniversaire a été célébré dans une ambiance de prière et de communion, en présence de prêtres, de religieuses et de fidèles chrétiens des trois paroisses de la ville de Laï.



Un texte biblique a été lu, suivi de l'évangile de Jésus Christ, et Mgr Nicolas Nadji Bab a exprimé sa gratitude envers les Filles de Jésus, notamment envers sœur Colette, qui les a amenées à Laï. Il a exhorté les fidèles à proclamer l'évangile et à promouvoir la cohésion sociale.



Après l'offertoire et la communion, sœur Nadège Allarba a rappelé que la congrégation des Filles de Jésus est une œuvre divine, fondée en 1834 et donc âgée de 189 ans. Présente dans toute l'Afrique, elle est active dans l'éducation, la santé, le social, etc.



Au Tchad, elle est présente dans le diocèse de Laï depuis 1999.